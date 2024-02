Ultim’ora Napoli | infortunio più serio del previsto per l’azzurro | che tegola per Calzona

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Si aggrava la posizione del calciatore azzurro dopo l’ultimo report a cura della SSC. Le condizioni sono più gravi del. Di ritorno da Reggio Emilia dopo la splendida vittoria per 1-6 sul Sassuolo, ilha quest’oggi ricaricato le energie all’SSCN Konami Training Center, cominciando anche a preparare l’imminente sfida in campionato contro la Juventus. Domenica 3 marzo sarà infatti fondamentale trovare i 3 punti per gli uomini di, che per continuare a sperare in merito alla classifica dovrà dare continuità alla vittoria appena totalizzata anche contro i bianconeri. Da Castel Volturno, però, le news sono tutt’altro che felici per il tecnico dei partenopei, alle prese con unpiù pesante edel. Il referto ufficiale è ...