Ultime Notizie Roma del 29-02-2024 ore 19 | 10

(Di giovedì 29 febbraio 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano per il Medio Oriente nel primo piano questa mattina le truppe israeliane hanno sparato sulla palla in coda per gli aiuti alimentari il bilancio continua a salire seconda ma sei arrivato a 104 morti e 770 feriti massacro senza precedenti tuona l’organizzazione che si appella all’onu tela Ti do conferma l’attacco e risponde hanno saccheggiato il camion i soldati erano in pericolo oggi il parlamento europeo ha votato per la prima volta il cessate il fuoco immediato agadah avvertito che l’aggressione italiana potrebbe portare al fallimento dei negoziati in Corso Secondo i media locali questa notte le forze israeliane hanno avviato un raid a tappeto nel sud del Libano uccisi due anziani a Lanzo dell’artiglieria in seguito alla risposta albanese con i raggi intanto ...