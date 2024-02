Ultime Notizie Roma del 29-02-2024 ore 17 | 10

(Di giovedì 29 febbraio 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferri vocalmente iester in apertura di giornale questa mattina le truppe israeliane hanno sparato sulla folla in coda per gli aiuti alimentari il bilancio pontino a salire seconda Massa arrivata a 104 morti e 760 feriti massacro senza precedenti tuona l’organizzazione che si appella all’onu Tel Aviv conferma l’attacco e risponde hanno saccheggiato il camion i soldati erano in pericolo oggi il parlamento europeo ha votato per la prima volta il cessate il fuoco immediato a Gaza hamas ha avvertito che l’aggressione israeliana potrebbe portare al fallimento dei negoziati in Corso Secondo i media locali questa notte le forze israeliane hanno avviato un raid a tappeto nel tuo del Libano uccisi due anziani al lancio dell’artiglieria in seguito alla risposta ...

Trattative in corso per Vodafone Italia: Vodafone Italia potrebbe essere presto acquisita da Swisscom per un enterprise value di 8 miliardi di euroe. Dopo aver intavolato discussioni con diverse parti per esplorare opzioni di consolidamento ...linkedin

Borsa Milano in lieve calo in attesa dati macro, bene Tim, giù Nexi, realizzi su Campari: MILANO (Reuters) - Avvio di seduta fiacco a Piazza Affari, in sintonia con l'apertura poco mossa degli altri listini europei e con le performance sottotono delle piazze asiatiche. I mercati rimangono ...msn

Mare Fuori 4 news sulla trama della quarta puntata, 6 marzo: Mercoledì 6 marzo 2024 su Rai 2 alle 21.20 va in onda la quarta puntata della stagione 4 della fiction Mare Fuori: tutte le news sulla trama. Dove eravamo ...ciakgeneration