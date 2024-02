Ultime Notizie Roma del 29-02-2024 ore 15 | 10

(Di giovedì 29 febbraio 2024)dailynews radiogiornale giovedì 29 febbraio al microfono Giuliano Ferrigno terribile attacco israeliano questa mattina vicino a Gaza City colpiti dei civili in fila per gli aiuti alimentari il bilancio e di 77 morti e 250 feriti Amazon cappello all’onu massacro senza precedenti secondi media di questa notte le forze israeliane hanno avviato un raid a tappeto nel sud del Libano uccisi due anziani al lancio dell’artiglieria Eseguita la risposta libanese con i ragazzi oggi il parlamento europeo ha chiesto per la prima volta il cessate il fuoco immediato a intanto cresce la preoccupazione di biden su una possibile incursione di terra in Libano da parte di Israele l’intelligence statunitense tecniche da Tel Aviv ti stia pianificando un attacco che potrebbe essere schierato nel caso gli spartiti non riuscirà a dipingere incollata al confine settentrionale con Israele ...

Trattative in corso per Vodafone Italia: Vodafone Italia potrebbe essere presto acquisita da Swisscom per un enterprise value di 8 miliardi di euroe. Dopo aver intavolato discussioni con diverse parti per esplorare opzioni di consolidamento ...linkedin

Borsa Milano in lieve calo in attesa dati macro, bene Tim, giù Nexi, realizzi su Campari: MILANO (Reuters) - Avvio di seduta fiacco a Piazza Affari, in sintonia con l'apertura poco mossa degli altri listini europei e con le performance sottotono delle piazze asiatiche. I mercati rimangono ...msn

Mare Fuori 4 news sulla trama della quarta puntata, 6 marzo: Mercoledì 6 marzo 2024 su Rai 2 alle 21.20 va in onda la quarta puntata della stagione 4 della fiction Mare Fuori: tutte le news sulla trama. Dove eravamo ...ciakgeneration