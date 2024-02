Ultime Notizie Roma del 29-02-2024 ore 13 | 10

(Di giovedì 29 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la forte ondata di maltempo che sta investendo il nord Italia crea disagi e timore di pesanti conseguenze idrogeologiche Il Veneto è la regione maggiormente interessato con allagamenti e frane in più mi restano sorvegliati diramato un allerta codice rosso nell’alto Piave e nel vicentino pagina poteva essere una strage dopo essersi scontrato per cause ancora da capire con un automobile una che stava trasportando circa 40 studenti a potenza è finito fuori strada in una connettere ingresso di Baragiano siamo in provincia di Potenza secondo quanto si è appreso tutte le persone che erano a bordo del bus si sono salvate il ferito più grave è l’uomo che era la guida dell’automobile che è rimasto incastrato nella vettura sul posto al lavoro i vigili del fuoco gli operatori sanitari ...

Roma dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ben ritrovati ha raccolto da Francesco Vitale in studio non si ferma il dibattito sugli scontri ai ... (romadailynews)

Trattative in corso per Vodafone Italia: Vodafone Italia potrebbe essere presto acquisita da Swisscom per un enterprise value di 8 miliardi di euroe. Dopo aver intavolato discussioni con diverse parti per esplorare opzioni di consolidamento ...linkedin

Borsa Milano in lieve calo in attesa dati macro, bene Tim, giù Nexi, realizzi su Campari: MILANO (Reuters) - Avvio di seduta fiacco a Piazza Affari, in sintonia con l'apertura poco mossa degli altri listini europei e con le performance sottotono delle piazze asiatiche. I mercati rimangono ...msn

Mare Fuori 4 news sulla trama della quarta puntata, 6 marzo: Mercoledì 6 marzo 2024 su Rai 2 alle 21.20 va in onda la quarta puntata della stagione 4 della fiction Mare Fuori: tutte le news sulla trama. Dove eravamo ...ciakgeneration