Ultime Notizie Roma del 29-02-2024 ore 11 | 10

(Di giovedì 29 febbraio 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ben ritrovati ha raccolto da Francesco Vitale in studio non si ferma il dibattito sugli scontri ai cortei Pro Palestina dei giorni scorsi la premier Giorgia Meloni è tornata sull’argomento in un’intervista al Tg2 penso che sia molto pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni che ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra è un gioco che può diventare molto pericoloso ha detto melone nel conflitto in Ucraina e le forze russe Hanno usato due tipi di persone ci il Kindle annunciato dagli aerei e lo dircon lanciato dalle navi l’ho detto il presidente della Virtus nel suo discorso alle camere riunite del parlamento Torniamo a parlare del maltempo l’allerta rossa in Veneto anche oggi Gialla in 15 regioni arancione nel Modenese chiusi alcuni punti c’è un rischio valanghe sulle Alpi venti forti ...

Trattative in corso per Vodafone Italia: Vodafone Italia potrebbe essere presto acquisita da Swisscom per un enterprise value di 8 miliardi di euroe. Dopo aver intavolato discussioni con diverse parti per esplorare opzioni di consolidamento ...linkedin

Borsa Milano in lieve calo in attesa dati macro, bene Tim, giù Nexi, realizzi su Campari: MILANO (Reuters) - Avvio di seduta fiacco a Piazza Affari, in sintonia con l'apertura poco mossa degli altri listini europei e con le performance sottotono delle piazze asiatiche. I mercati rimangono ...msn

Mare Fuori 4 news sulla trama della quarta puntata, 6 marzo: Mercoledì 6 marzo 2024 su Rai 2 alle 21.20 va in onda la quarta puntata della stagione 4 della fiction Mare Fuori: tutte le news sulla trama. Dove eravamo ...ciakgeneration