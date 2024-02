Ue | si fa il punto ai sammarinesi

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Parte stasera la seconda edizione del ciclo di incontri dal titolo ‘San Marino verso l’Europa. I contenuti dall’accordo’ che prevede tre serate divulgative e informative sui contenuti dell’accordo di associazione tra San Marino e l’Unione europea. Un’iniziativa patrocinata dalla segreteria di Stato agli Esteri, organizzata e promossa dalla Società unione mutuo soccorso in collaborazione con il Centro di ricerca per le Relazioni internazionali dell’Università di San Marino. "Ora, anche grazie alla conclusione dei negoziati avvenuta lo scorso dicembre – spiegano gli organizzatori – il taglio delle serate sarà più orientato sui temi del’accordo, analizzandone i contenuti e riconoscendo ampio spazio alle domande dei partecipanti e da remoto utilizzando i canali di comunicazione indicati nella locandina dell’evento". Si parte stasera, alle 20.45 nella sala Montelupo di Domagnano. Si parlerà ...

