Udinese nei guai | Cioffi studia la formazione anti-Salernitana

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI numeri da brivido della stagione rendono evidente in casal’importanza della gara interna dell’cipo di sabato con la, ultima in classifica. Il tecnico dei friulani, Gabriele, data l’assenza di Kristensen per squalifica lo sostituisce a destra con Joao Ferreira, e relativa migrazione di Perez come braccetto mancino, mentre rilancia Kamara sull’out di sinistra. A centrocampo ci sarà un ballottaggio tra Payero e Samardzic, mentre Pereyra, sulla via del recupero, insidia una maglia a Thauvin per affiancare Lucca, ma potrebbe essere anche Brenner schierato dal 1?, visto che l’attaccante italiano è a secco da otto giornate. Contro la, l’cercherà di cominciare la necessaria sterzata, dato che mai dal 1995/96, ...