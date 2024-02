Ucraina | Peskov | ‘politici europei non hanno istinto autoconservazione’

Mosca, 29 feb. (Adnkronos) - Il fatto che i politici in Occidente discutano dell'ipotesi di dispiegamento di militari in Ucraina "rende certamente chiaro che ... (liberoquotidiano)

Mosca, 28 feb. (Adnkronos) – La Russia non rappresenta un pericolo per quei Paesi da cui non è minacciata. Lo ha detto ai giornalisti il ??portavoce del ... (calcioweb.eu)