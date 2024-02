Ucraina | Kiev | ‘abbattuto un altro caccia russo Su-34’

(Di giovedì 29 febbraio 2024), 29 feb. (Adnkronos) – Le forze ucraine hanno abbattuto unaereo d’attacco Su-34. Lo ha riferito l’aeronautica militare di, che ha così aggiunto unjet all’elenco delle perdite di aerei russi segnalate negli ultimi giorni.Il Su-34 è stato abbattuto all’una di notte ora locale in direzione est, ha riferito l’aeronautica. La Russia ha perso sette aerei Su-34 negli ultimi 10 giorni. La distruzione dell?aereo è l?ultima di un recente aumento di aerei russi abbattuti, tra cui due aerei A-50 di preallarme e controllo a gennaio e febbraio, ciascuno del costo di circa 330 milioni di dollari. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Credo che il Modo migliore per aiutare Zelensky sia quello di sostenere ogni giorno di più politicamente e militarmente l? Ucraina ... (calcioweb.eu)

Kiev , 29 feb. (Adnkronos) - La Russia ha perso 413.760 soldati in Ucraina dall'inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore ... (liberoquotidiano)

L’Europa è pronta alla guerra con la Russia: cosa farà l’Italia dopo il patto Meloni-Zelensky: L’Europa - verbalmente e militarmente - sembrerebbe prepararsi a una guerra con la Russia: dopo il patto con l’Ucraina siglato da Meloni, qual è la posizione dell’Italia Questa invece è Rasa ...money

Da Spoleto i nuovi missili inviati dall'Italia all'Ucraina: Il titolare della Difesa ha ribadito la ferma volontà dell’Italia di sostenere l’Ucraina: «L’esito della controffensiva ... In questo quadro, anche per garantire a Kiev un adeguato livello ...ilmessaggero

Mosca: attesa per il discorso di Putin, dall'Ucraina alle elezioni di Marzo alle porte: Secondo fonti russe il presidente della federazione potrebbe tracciare "i prossimi 6 anni di governo". Cosa ha detto nei precedenti discorsi alla nazione ...rainews