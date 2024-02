Ucraina | Beghin | “Preoccupa la corsa al riarmo è la pace l’unica soluzione”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ursula von der Leyen ha detto che dobbiamo pensare agli appalti congiunti per l’acquisto di armi come già fatto per i vaccini in tempo di Covid. Tiziana, capodelegazione del Movimento 5 Stelle all’Europarlamento, lei cosa ne pensa? “Premesso che non mi piace il paragone perché sono due situazioni oggettivamente diverse, prima di esprimerci noi vogliamo vedere le carte. Vogliamo capire se questi appalti congiunti nel settore della difesa saranno una inutile moltiplicazione di spesa oppure una razionalizzazione rispetto ai singoli eserciti nazionali. All’Europa non lasciamo nessuna cambiale in bianco proprio perché, per esempio, sulla legge a sostegno della produzione di munizioni Ue (Asap) e sullo Strumento europeo per lasono stati fatti molti errori. Siamo favorevoli a un’Europa della difesa che accorpi competenze e investa in particolare ...