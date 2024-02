Trump escluso dalle primarie in Illinois | la corsa alla Casa Bianca è ancora lunga

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb – Come riporta l’Agi, Donaldè statoper lerepubblicane nello Stato dell’. Una situazione che, per il tycoon, continua a frapporsi con la candidatura alle presidenziali del prossimo novembre.e l’esclusione dall’Per Donaldil tribunale dell’non è stato molto favorevole, tanto da escluderloin programma. La motivazione è il “divieto insurrezionista” del quattordicesimo emendamento, relativo ai ben noti fatti di Capitol Hill. Siamo, quindi, a tre Stati da cui il tycoon è stato escludo nella, dopo il Maine e il Colorado. I suoi avvocati, nel frattempo, definiscono ...

