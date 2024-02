Trucazzano | incendio quasi circoscritto | timori per la densa colonna di fumo

incendio a Napoli nell'ex mercato ittico: nessun ferito: All'interno di un cantiere posto dinanzi all'ex mercato ittico è divampato un incendio che ha interessato alcune tubature di plastica. L'incendio, spento dai vigili del fuoco, non ha causato feriti.ilmattino

incendio Truccazzano, Coldiretti Lombardia: "Tutelare cittadini e imprese agricole": La nota di Coldiretti Lombardia sul devastante rogo di Truccazzano. incendio Truccazzano, Coldiretti Lombardia: "Tutelare cittadini e imprese agricole" "E' importante mettere in atto tutte le misure ...primalamartesana

incendio Truccazzano oggi, brucia ancora l’azienda di materiale plastico. Allarme per l’aria, si teme contaminazione alimentare: Milano, sindaci convocati d’urgenza in prefettura. Le raccomandazioni per i cittadini: non uscire di casa, tenere porte e finestre chiuse e non consumare prodotti dell’orto ...ilgiorno