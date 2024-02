Trio in Breve | concerto alla Dima

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Arezzo, 29 febbraio 2024 – Tornano i concertiCasa del Petrarca. Dopo il successo dei Concerti dello scorso autunno, che ha visto protagonisti in Casa Petrarca i maltesi Pierre Louis Attard e Colin Attard al pianoforte (Gaulitana Festival Of Music di Gozo), il FORTEdi Stato della Repubblica del Kazakistan, prosegue la stagione concertistica conIN, chitarre e violoncello dFrancia - Venerdì 1 marzo, ore 21 nella Sala Concertisede Casa Petrarca, via dell’Orto n. 30 Arezzo. IlIn, formato da musicisti dcarriera internazionale, propone un programma ricco e variegato, che spazia da Rossini ad Albéniz, passando per musica popolare, musica da film e jazz. Nato nel ...

Proporranno un programma ricco con opere, originali e rielaborate per questa formazione, di Albinoni, Albeniz, Rossini, Bizet, Kosma, Legrand, Morricone, Theodorakis.