Trenord | dal 4 marzo modifiche negli orari dei servizi sostitutivi Bergamo-Ponte San Pietro

Trenord rimodula l'orario dei bus tra Bergamo e Ponte S. Pietro: (ANSA) - MILANO, 29 FEB - A un mese dall'attivazione a seguito dei lavori di potenziamento ferroviario Trenord apporta alcune modifiche al servizio di bus sostitutivi tra Bergamo e Ponte San Pietro.msn

Biasin: "Scudetto indirizzato, l'anno scorso l'Inter perse il treno a novembre": Nessuna squadra con 12 punti di vantaggio ha mai perso lo scudetto alla fine. L'anno scorso l'Inter ha perso il treno a novembre - aggiunge il giornalista di Libero - poi cercò a gennaio di rientrare ...tuttojuve

Trenitalia sospende le nuove regole per bagagli e bici sul treno: Rispetto a quanto avevamo annunciato in precedenza anche qui sul sito, Trenitalia sospende le nuove regole che dovevano entrare in vigore dal primo marzo per il trasporto ... tra l’uso delle due ruote ...gazzettadiparma