Trenitalia sospende nuove regole su bagagli per chi viaggia su Frecce

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 29 febbraio 2024) (Adnkronos) – Congelate lediper il trasporto di bici e monopattini sui treni. Lo comunica la società in una nuova, stoppando le novità che sarebbero entrate in vigore da domani 1 marzo per chisulle. Secondo le norme, ora in stand by, nel caso di trasporto di una bicicletta pieghevole,