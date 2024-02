Trenitalia, misure sui bagagli e multe: le nuove regole per chi viaggia sulle Frecce: La bici si potrà trasportare a condizione che sia opportunamente chiusa, spenta (se elettrica) e riposta in un'apposita sacca, le cui dimensioni non devono essere superiori a 80x110x45 centimetri. In ...tg24.sky

Nuove regole per i bagagli su Trenitalia. Dal 1° marzo scattano le multe: Si parla di nuove misure in tutti i sensi, sia per la scelta di non "caricare ... alla prima stazione in cui il treno effettua fermata”, come spiegato sul sito di Trenitalia. Nuovi limiti anche per i ...ilgiornale

Trenitalia, solo due bagagli a persona dal 1 marzo: multa per chi non si adegua. Cosa cambia sulle Frecce: Stretta sui bagagli: Trenitalia introduce - a partire dal 1 marzo 2024 - il nuovo regolamento che prevede che non si potranno portare più di due bagagli (gratis) per passeggero a bordo dei treni ...leggo