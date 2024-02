Trenitalia fa dietrofront | sospese le nuove regole sui bagagli | non entreranno in vigore dal 1 marzo

(Di giovedì 29 febbraio 2024)fasullesui, che dovevano entrare inda domani 1. Il regolamento prevedeva per chi viaggiava sulle Frecce, l'obbligo di contenere bici e...

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – ?Il modello Ryanair per Trenitalia è sbagliato. Prendiamo positivamente atto della marcia indietro sul nuovo regolamento che, come ... (calcioweb.eu)

Bagagli in treno, le nuove regole: massimo 2 ciascuno a bordo (o multa fino a 50 euro). Poi il dietrofront: misure sospese: Nuove regole, anzi no. Almeno per ora. Trenitalia ha deciso - dopo alcune richieste, anche da parte di associazioni dei consumatori - di sospendere l'applicazione, a partire dal 1° marzo, del ...ilmessaggero

Trenitalia ci ripensa e sospende il nuovo regolamento su trasporto bagagli e biciclette: Le nuove regole sarebbero dovute entrare in vigore domani, ma Trenitalia ha deciso il dietrofront, accogliendo le richieste di diverse associazioni di consumatori. Almeno per il momento, tutto resta ...tg.la7

Trenitalia sospende le nuove regole su bagagli e bici sulle Frecce: Marcia indietro dopo le richieste "da parte di associazioni dei consumatori" Stop al nuovo regolamento bagagli sulle Frecce. “Alla luce di alcune richieste, anche da… Leggi ...informazione