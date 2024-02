Trend calcio italiano 2024 | redditività | investimenti e private equity

(Di giovedì 29 febbraio 2024): un connubio sicuramente significativo. “90° minuto:capital e” è il titolo dell’evento che si è svolto ieri. Un interessante appuntamento targato Legance, AIFI e Fineurop Soditic, alla presenza di oltre 130 partecipanti provenienti dal settore della finanza e dello sport. Il talk-show è stato introdotto dal Founding and Senior Partner di Legance, Filippo Troisi. Il fischio di inizio è stato dato da Marco Gubitosi, partner di Legance insieme a Innocenzo Cipolletta, Presidente AIFI e da Eugenio Morpurgo, Founder e CEO Fineurop Soditic. “Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito a una crescita esponenziale dell’interesse degli investitori dicapital nazionali e internazionali per le società calcistiche italiane sia maschili che femminili. ...

Inter – Atalanta 4-0, la Dea e’ sconfitta e arrabbiata | Le pagelle orobiche: Scalvini 6: la sufficienza se la guadagna contribuendo alla fase offensiva, ma là dietro balla come tutto il terzetto (dal 58' Hien 5: anche lui entra ed e’ in balia del Trend). Djimsiti 5,5: bene nel ...calciostyle

Sandro Sabatini su CM: 'Allegri, i 'No Max' non ammettono mediazioni. Padre tempo perso...': Ed è molto più che un hashtag, perchè era appena un Trend social, ma ormai è diventato un fenomeno sociale. Sembrava un prodotto commerciale (magliette e cappellini), si è trasformato quasi in una ...ilbianconero

Sono bastati due passi falsi in campionato per riaprire il dibattito se tenerlo o cambiarlo. Europa League decisiva: Sono bastati due passi falsi in campionato per riaprire il dibattito se tenerlo o cambiarlo. Europa League decisiva ...gazzetta