Trasparenza Roma – Meleo M5S – De Santis CR | “FdI chiarisca patrocinio Municipio VI a iniziativa economica privata”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) “Apprendiamo che ilVI a guida FdI ha concesso ila una lotteria indetta da un centro commerciale. Al di là di ogni considerazione sull’in oggetto, risulta oggettivamente difficile comprendere i motivi alla base di questa decisione, dal momento che il logo diCapitale andrebbe concesso solo ad attività sociali o comunque meritevoli e non a concorsi di naturaindetti da singoli operatori privati. Chiediamo dunque a Fratelli d’Italia esplicitare le ragioni alla base di questa concessione e di chiarirle pubblicamente al fine di assicurare la massimasull’operato amministrativo in oggetto“. Lo dichiarano, in uno in una nota, il capogruppo capitolino del MoVimento 5 Stelle Lindae il capogruppo capitolino ...

“Non solo autobus vecchi e metropolitane che, se non sono ferme per lavori, viaggiano a rilento. Da qualche settimana a questa parte le difficoltà che Roma ni ... (italiasera)

I respingimenti in Libia costano caro all’Italia: 1,3 miliardi per esternalizzare le frontiere: È stato rilanciato in un convegno a Roma in cui la società civile ha chiesto al parlamento ... legalmente si traduce in scarsi finanziamenti», dicono Sensi e Pintus. La Trasparenza «L’opacità del ...editorialedomani

F1: Toto Wolff chiede 'maggiore Trasparenza' alla Red Bull: (ANSA) - Roma, 29 FEB - 'Maggiore Trasparenza'. Nel giorno dei primi motori accesi della Formula 1 in Bahrain è questa la richiesta rivolta alla ...sport.tiscali

Cortei, Piantedosi “Verifiche trasparenti, ma no a processi sommari” VIDEO: Roma (ITALPRESS) – “La visione delle immagini ha turbato anche me, siamo aperti a ogni analisi e autocritica”. Così il ministro dell’Interno, Matteo ...ilnordestquotidiano