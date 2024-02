Tragedia in Bangladesh, incendio in un edificio di sette piani: 43 morti: Almeno 43 persone sono rimaste uccise e decine ferite dopo un incendio divampato in un edificio di sette piani in un quartiere esclusivo della capitale del Bangladesh Dacca. Lo hanno riferito le ...gazzettadelsud

La Tragedia delle spose bambine. Fenomeno presente ancora oggi: Sono 640 milioni le giovani donne, ad oggi in vita, che vengono date in moglie fra gli 11 e i 14 anni. Le piccole sono considerate un peso ed inferiori anche perché non possono lavorare nei campi.lanazione

Roma, scippa il marsupio ai bimbi in strada e accoltella il papà: la follia del somalo a piazza Santa Maria Maggiore: Un tranquillo pomeriggio, quello dello scorso venerdì, in piazza Santa Maria Maggiore. Due fratelli, un bambino di 12 anni e una bambina di 6 che giocano poco distanti dal papà.ilmessaggero