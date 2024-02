Traffico Roma del 29-02-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare un incidente in carreggiata interna ha rallentato ulteriormente iltra la diramazioneSud dell’ardeatina in assenza di altri disagi diminuiscono gradualmente gli spostamenti sull’intero tratto menoin uscita dasul percorso Urbano della A24 mentre per un precedente incidente sulla tangenziale est in prossimità dello svincolo per via Salaria sono possibili ancora rallentamenti in direzione stadio nessuna cambiamento di rilievo su via del Foro Italico dove lerimane concentrato tra Corso di Francia e via Salaria per chi va a San Giovanni auto in fila anche in quest’ultima ora sulla Pontina per un precedente incidente tra Pratica di Mare l’uscita per via Pontina Vecchia verso Latina ...