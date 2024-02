Traffico Roma del 29-02-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) LuceverdeBentrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare sulla tratto Urbano della A24 in uscita dalla capitale proseguono gli spostamenti dell’ora di punta senza altri disagi piùpossibile sulla tangenziale est a causa di un incidente in prossimità dello svincolo di via Salaria verso l’olimpico nessun cambiamento di rilievo su via della Foro Italico classificato tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni auto in fila sulla Pontina per un precedente incidente verso Latina qui Maggiore attenzione tra pratica di mare e luci per via Pontina Vecchia un tamponamento già segnalato nella precedente aggiornamento questa volta acittà su via di Boccea continua a rendere difficoltosi gli spostamenti tra via di Valcannuta e Piazza dei giureconsulti su tutti e due i sensi di marcia in fino alla quartiere ...