Traffico Roma del 29-02-2024 ore 18 | 00

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esternasostenuto è rallentato tra laFiumicino e la diramazioneSud trafficata anche la carreggiata interna Come di consueto tra la Cassia bis e la Prenestina possibili rallentamenti sempre a causa degli spostamenti dell’ora di punta sul tratto Urbano della A24 in uscita damentre su via del Foro Italico si rallenta maggiormente tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni Maggiore attenzione sulla Pontina dove a causa di un incidente non si escludono code tra Pratica di Mare lo svincolo di via Pontina Vecchia verso Latina acittà un tamponamento su via di Boccea rende difficoltosi gli spostamenti tra via di Valcannuta e Piazza dei giureconsulti su ...