Traffico Roma del 29-02-2024 ore 17 | 00

(Di giovedì 29 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità acittà dalle 14 ha preso il via una manifestazione sul piazzale di Porta Pia vicino il Ministero dei Trasporti fino alle 19 sono possibili disagi alin è tutta la zona su via del Foro Italico proseguono le chiusure notturne per interventi di manutenzione nella galleria Farnesina dalle 22 alle 6 del mattino successivo prudenza per il divieto di transito tra viale di Tor di Quinto e via dei Monti della Farnesina verso l’olimpico nella stessa fascia oraria Attenzione anche per la chiusura della galleria Giovanni XXIII qui per cantieri tra via della Pineta Sacchetti e via della Foro Italico in direzione San Giovanni alla quartiere Giuliano dalmata chiuso da ieri 28 febbraio via della Divisione Torino a causa di una ballamento tra via ...