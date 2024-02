Traffico Roma del 29-02-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità iniziamo dall’Eur riaperta alvia Nairobi ripristinati i percorsi di 10 collegamenti bus in Prati invece inizia da oggi con la consegna delle aree di cantiere l’intervento su via Ottaviano per la riqualificazione del percorso pedonale nell’ambito dei lavori programmati per il Giubileo è prevista Da lunedì la chiusura al transito della strada Sono già deviate le linee 19 32599 113 982m 3D le altre notizie sabato pomeriggio doppio corteo in centro da piazza Vittorio a Piazzale Tiburtino passando per viale Manzoni e via Giolitti a Centocelle da Piazza dei Mirti a piazza Gardenie percorrendo via dei Castani via Tor de Schiavi e Viale della Primavera infine domenica si correrà la 49a ...