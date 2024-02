Traffico Roma del 29-02-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Luceverderallentamenti sullaFiumicino per lavori dal raccordo anulare e laCivitavecchia in direzione dell’aeroporto trafficato il tratto Urbano della A24 coccodrillo Un incidente alla retta di Portonaccio in direzione della tangenziale est auto in fila sulla tangenziale est tra via Tiburtina e San Lorenzo per lavori di pulizia sede stradale in direzione di San Giovanni trasporto pubblico lavori sulla sedia e inviare in via dei Reti con variazioni di servizio per le linee tram 2 319 la legna tram 2 viene sostituita integralmente da bus la linea tram 3 è sostituita da bus tra Porta Maggiore e Valle Giulia la legna 19 servizio con Tram Tra Centocelle e Porta Maggiore e busso lungo la tratta Porta Maggiore Piazza Risorgimento per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito...