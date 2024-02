Traffico Roma del 29-02-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in programma per le 14 una manifestazione in piazzale di Porta Pia nei pressi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possibili ripercussioni suldi zona termine previsto per le 19 manifestazione 15 alle 19 anche in piazza Oderico da Pordenone nei pressi della sede della regione Lazio proseguono i lavori sulla rete tranviaria in via dei Reti con alcune variazioni di servizio per le 6 tram 23 e 19 la linea tram 2 interamente sostituita da bus la linea 3 sostituita da busta tra Porta Maggiore Valle Giulia il servizio della linea 19 è svolto da Tram Tra 100celle Porta Maggiore e dabuz tra Porta Maggiore Piazza Risorgimento per lavori notturni chiusa dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina la via Giovanni XXIII in direzione di via del Foro ...