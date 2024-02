Traffico Roma del 29-02-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità in centro nel corso della mattina manifestazione studentesca a Piazza Santi Apostoli e possibili ripercussioni per la viabilità nell’area di Piazza Venezia nel pomeriggio invece si TIM a Porta Pia davanti al Ministero dei Trasporti possibili ripercussioni per la viabilità della zona ci spostiamo in Prati inizia oggi con la consegna dell’area di cantiere l’intervento su via Ottaviano per la riqualificazione del percorso pedonale nell’ambito dei lavori programmati per il Giubileo del 2025 prevista la chiusuradella strada con la deviazione delle linee 19 Busto 32599 113 982 n 3 di ulteriori dettagli suvita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...