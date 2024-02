Traffico Roma del 29-02-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

in coda per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo tra Prenestina e La Rustica in interna code perintenso tra Casilina e da Appia trafficato il tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via Salaria verso lo stadio Olimpico intenso ilsulla via Flaminia con coda tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro stessa situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada è l'aeroporto dell'Urbe è in programma per 9:30 una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli termine previsto per le 12