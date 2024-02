Traffico di rifiuti ferrosi tra il viterbese e il casertano | 2 arresti e 27 indagati

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Caserta. Gli uomini dei Carabinieri Forestali del NIPAAF del Gruppo Carabinieri di Viterbo e della Polizia Ferroviaria dei Compartimenti Lazio e Campania, diretti dalla magistratura, hanno fermato undimetallici – piombo e soprattutto rame – da tempo in corso tra le province di Viterbo e Caserta. Due persone sono state poste aglidomiciliari, 27 glie otto le società coinvolte e sottoposte ad accertamento per la legge 231/2001. Sequestrati preventivamente undici automezzi, con un sequestro diretto del profitto del reato per circa 860.000 euro. Le attività organizzate per ilillecito deiavevano origine presso due impianti del, dove venivano sistematicamente accettati e gestiti ingenti quantitativi di ...