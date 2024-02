Tra polemiche e dubbi una certezza | l’Atalanta deve ripartire per la rincorsa Champions

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Una brutta sconfitta cheresettare: obiettivo pensare al Bologna per laLeague Resettare. Questa è il concetto chemetabolizzare dopo quella che è stata la sconfitta di ieri sera contro l’Inter. Lenon sono mancate: seppur il braccio di Miranchuk sia abbastanza largo (con Bastoni che fa fallo sul russo influendo sul tocco), la palla non è mai uscita totalmente dal campo (il guardalinee alza a bandierina in maniera imprecisa dove l’ultima decisione spetta all’arbitro) e Federico Dimarco è in area nel momento in cui Lautaro Martinez batte il rigore. Dall’altra parte rimangono episodi fini a se stessi se paragonati a quello che la Dea ha messo in campo. Oggettivamente la squadra di Gasperini ieri ha ...