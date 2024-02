Tra le aziende quotate in Italia solo una è guidata da una donna

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Inil 50 % degli amministratori delegati ha più di 50 anni, è maschio e resta in carica in media per quasi dieci anni; tra i 40 ceo dellea Piazza Affari4 di loro sono stati selezionati per il ruolo quando avevano meno di 45 anni. La maggior parte ha esperienze pregresse in ruoli apicali, in particolare nel ramo esecutivo (50%) piuttosto che in quello finanziario (10%) e operativo (20%). Per quanto riguarda invece le figure femminili, su 40il 3% degli amministratori delegati è. Questa la fotografia scattata dal report Route to Top, un’indagine condotta da Heidrick & Struggles – società di head hunting leader globale nella ricerca di executive – sulla figura dell’Amministratore Delegato di oggi in Europa, America, ...