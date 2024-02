Torna il capo simbolo delle mezze stagioni | con le nuove tonalità di tendenza e i dettagli di stile che fanno la differenza

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Prezioso in viaggio, comodo e leggero. L’impermeabile da donna oversize ma elegante è in cima alla wishlist della Primavera 2024. Dai modelli zippati a quelli con i bottoni a contrasto, dalle palette classiche dei sabbia fino al verde e ai colori pastello. Ecco quelli più chic in circolazione. Moda Primavera Estate 2024: 10 tendenze dalle sfilate X Parka donna, le novità per la PE 2024 Le ultime settimane della stagione ...