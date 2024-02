Torino | tenta di colpire poliziotto con bottiglia rotta | arrestato 33enne

Leggi tutta la notizia su forzearmatenews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Gli agenti del Commissariato di P.S. Dora Vanchiglia hannoun cittadino marocchino di 33 anni gravemente indiziato di reati lesioni e resistenza a P.U. Domenica pomeriggio, poco prima delle quattro, una volante viene inviata in Lungo Dora Napoli per la segnalazione tramite applicazione YOUPOL di attività di spaccio di sostanze stupefacenti in corso. Al loro arrivo, gli agenti vedono un uomo prendere a calci un giovane riverso per terra. L’aggressore, accortosi della presenza della Polizia, cerca di allontanarsi dirigendosi verso il Ponte Carpanini. La vittima in stato di shock riferisce di aver avuto un diverbio con la controparte. Gli agenti intercettano il fuggitivo in Piazza Borgo Dora, quest’ultimo privo di vie di fuga brandisce unadi vetrondo diuno dei poliziotti che ...