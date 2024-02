Torino | Milinkovic-Savic sul mercato | ecco quanto vale

Lazio, Sarri lotta con una squadra stanca: contro il Milan la prova della verità: Lo è anche perhché, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo i saluti di Milinkovic, la società non si è ... con il recupero contro il Torino che ha visto le pesantissime assenze ...lalaziosiamonoi

Lotito oltre non va. I precedenti: Pioli esonerato nel 2016, l'addio a Inzaghi dopo gli ottavi nel 2021: Gestire un secondo posto, che mancava dal 1999, partendo dalla cessione di Milinkovic forse imponeva uno sforzo superiore ... Bisogna ricordare che il recupero con il Torino è nato dalla Supercoppa a ...laziopress

TUTTOSPORT, Italiano a Torino cerca i 200 punti in A: Secondo Tuttosport per Vincenzo Italiano vincere sabato in casa del Torino avrebbe un significato speciale. Perché in un colpo solo consoliderebbe la rincorsa a un posto in Europa, interromperebbe un ...firenzeviola