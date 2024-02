Torino | il punto sull'infermeria in vista della Fiorentina

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Per la partita contro la, in programma sabato sera allo stadio Olimpico Grande, il tecnico del, Ivan Juric, ha perso...

Termina 0-0 la sfida di mezzogiorno al ‘Grande Torino ’. I padroni di casa ci provano per tutta la gara ma non riescono a buttarla dentro, nel finale Milikovic ... (ilgiornale)

Il Torino si ferma sul risultato di 1-1 contro il Sassuolo e non riesce a risalire in classifica. Deludente l’esito della partita odierna per i granata di ... (inter-news)

Torino-Fiorentina in diretta, Serie A Live dal Olimpico - Grande Torino: Torino - Fiorentina in diretta allo Stadio Olimpico - Grande ... audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli ...datasport

Le Solite Stronze, Carlotta Vagnoli al Teatro Garybaldi: Approda a teatro con Le solite stronze, un monologo inedito che sintetizza il suo punto di vista sul ruolo delle donne nella società attuale, e di come chi non corrisponde allo stereotipo della brava ...mentelocale

L’inchiesta su Elkann, le verifiche si estendono fino alla morte di Agnelli: Per la procura di Torino, l’infedele dichiarazione fiscale del 2018-2019 contestata a John Elkann, Gianluca Ferrero, commercialista della famiglia Agnelli e attuale presidente della Juventus, ...corriereadriatico