Dopo il grave Incidente che si è verificato stanotte sull' autostrada A4 nel tratto Dalmine-Bergamo in direzione Venezia, e in cui un 31enne di Bolzano ha ... (fanpage)

Lo scontro si è verificato all'altezza di Arluno intorno alle 11. Sul posto anche l'elisoccorso per trasportare un ferito grave. Disagi per il traffico (tg24.sky)

Margherita Agnelli accusa John Elkann di evasione. La verità sull'eredità di Gianni Agnelli: In un'aula al terzo piano del Palazzo di giustizia di Torino è stato discusso per oltre due ore il ricorso presentato dagli avvocati di John Elkann e di Gianluca Ferrero, presidente della Juventus, ma ...giornalelavoce

Sarà in Canavese l'arrivo della corsa ciclistica più antica del mondo: Parliamo della Milano-Torino, la gara nata un po' per scherzo nel 1876, quando otto corridori si sfidarono per la prima volta sul percorso fra le due città in sella a primordiali biciclette. E se ...giornalelavoce

Torino, due difensori in scadenza di contratto: il punto sui rinnovi: In casa Torino il direttore tecnico Davide Vagnati è in queste settimane impegnato nelle trattative per il rinnovo del contratto di due giocatori molto importanti,.calciomercato