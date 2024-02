Torino | Borghi Iv | ‘solidarietà a polizia | no a polarizzazione’

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Sarebbe un errore aprire una polarizzazione che vorrebbe contrapporre chi sta con lae chi sta con gli studenti. Si tratta di un sbaglio da non compiere. Non si può dividere il Paese in fazioni, né scagliare le forze dell?ordine, o addirittura il Presidente della Repubblica nelle cui parole ci rispecchiamo, dentro il gioco della politica. I corpi di sicurezza dello Stato sono al servizio della Repubblica, e vanno tutelati e resi indenni da ogni logica faziosa, dall?approccio manicheo, da un impiego tendenzioso”. Così Enrico, deputato Iv.“E non possono essere interpretati in contrapposizione a nessuna categoria sociale, perché sono al servizio di tutti. Se ci sono errori, sono dei singoli e vanno perseguiti. Ma le forze dell?ordine non possono essere usate né come scudo né come alibi dalla politica, che si ...

