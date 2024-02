Top&Flop – Sassuolo-Napoli | Goleada azzurra grazie alla coppia d’oro

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Top Nelstasera quasi tutti i calciatori hanno fornito una buona prestazione nella vittoria per 6-1 contro il. Rrahmani e Anguissa, il primo per il gol e il secondo per l’assist da vero fuoriclasse per la fondamentale rete del pareggio. Politano, per i due assist per i gol del sorpasso. Kvaratskhelia, per l’assist per il gol della tripletta di Osimhen e per la sua doppietta. Ma stasera la palma del migliore non può che non essere assegnata all’autore della tripletta, Viktor Osimhen. Per il bomber nigeriano, da quando è rientrato dCoppa d’Africa, nelle tre partite disputate ha già siglato cinque reti. I fatti stanno dimostrando che l’assenza, per quasi due mesi, di Osimhen si è rivelata decisiva per la lontananza deldal quinto posto. Stasera, oltretripletta, per ...