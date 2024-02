Tony Hadley annuncia il disco The Mood I’m In e alcuni live in Italia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) , le date del The Big Swing Tour, una delle voci più rinomate al mondo,TheI’m In, il nuovo album la cui uscitana è prevista per il 12 aprile 2024. Un progettografico swing, totalmente nuovo per, che è sempre stato un grande amante del rock. Questo progetto sarà un’opera ricca di fascino e raffinatezza nella illustre carriera di. Subito dopo l’uscita del, a maggio,, per sole 3 date esclusive, porterà inl’inedito show legato al, The Big Swing Tour. Il tour partirà il 18 maggio da Padova, Gran Teatro Geox e proseguirà verso Milano, TAM Teatro Arcimboldi Milano il 19 maggio per finire ...

Tony Hadley ANNUNCIA TITOLO E DATA DEL NUOVO DISCO e UN INEDITO SWING TOUR CON JAZZ BAND ITALIANA: (Mi-lorenteggio.com) Milano, 29 febbraio 2024 – Tony Hadley, una delle voci più rinomate al mondo, annuncia “THE MOOD I’M IN“, il nuovo album la cui uscita italiana è prevista per il 12 aprile 2024. U ...mi-lorenteggio

Tony Hadley, arriva il nuovo album The Mood I'm In: Tony Hadley annuncia The Mood I'm In, il nuovo album in uscita in Italia il 12 aprile. Un progetto discografico swing, totalmente nuovo per l'artista, che sarà poi sul palco nel nostro paese per tre ...ansa

Tony Hadley “The Mood I’m In” è il nuovo album. Tre nuovi concerti in Italia [Info e Biglietti]: Tony Hadley nel 2024 tornerà con un nuovo tour e un nuovo disco. L’uscita del nuovo disco è prevista nei primi mesi del 2024 ...newsic