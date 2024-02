Todde | “Le diversità tra Pd e M5s sono una ricchezza | campo largo funzionerebbe anche su scala nazionale Voto online? Sono favorevole”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) “La cosa che ha funzionato bene in Sardegna è che, a fronte di una sinistra che di solito spacca l’atomo e trova tutti i modi possibili per non riuscire a individuare un progetto comune, abbiamo deciso che laera proprio laed è lo stesso tipo di percorso che noi dobbiamo fare su“.le parole pronunciate a Non stop news, su Rtl 102.5, dalla presidente della Regione Sardegna, Alessandra, circa la possibilità di estendere il progetto comune tra Pd e M5sa livello. “Abbiamo lavorato insieme per il salario minimo – spiega– Stiamo lavorando su temi legati al lavoro e alla salute. Quindi, dobbiamo perseguire nel progetto complessivo quello che ci unisce e i ...