(Di giovedì 29 febbraio 2024) Milano, 29 feb. (Adnkronos) – Il fardeiaggiuntivi, croce di milioni di utenti della telefonia, è da tempo nel mirino delladi Milano e, dopo aver già indagato su, ieri ha calato la sua scure su Tim, con un sequestro di poco inferiori ai 250 milioni di euro arrivato a oltre cinque anni dai fatti contestati. “La società, sin dal 2019, non appena ha avuto contezza di irregolarità, ha proceduto di propria iniziativa a segnalare i fatti alladi Roma, la quale, all?esito del procedimento, ha qualificato i fatti come truffe ai danni di Tim” è il contenuto della nota della quotata che rivendica di aver “tempestivamente adottato ogni iniziativa per tutelare la propria clientela, provvedendo, tra il 2019 e il 2020, al rimborso di tutte le attivazioni irregolari di cui ha avuto ...

Tlc: da Wind a Tim, la procura ha 'spento' il far west dei servizi: Milano, 29 feb. (Adnkronos) - Il far west dei servizi aggiuntivi, croce di milioni di utenti della telefonia, è da tempo nel mirino della procura di Milano e, dopo aver già indagato su Wind, ieri ha ...lagazzettadelmezzogiorno

“Cybersicurezza e polizze WindTre darà più servizi ma l’Ue aiuti le fusioni”: Gianluca Corti e Benoit Hanssen, co Ceo del gruppo, pronti a vigilare sulla separazione della rete da Tim affinché non ci siano ...repubblica

Tlc: Agcom, velocità reti mobili Tim, Vodafone e Wind Tre in miglioramento nel 2023: Il valore medio della velocità in download, per le misure statiche, risulta di circa 339 Mbps, mentre la velocità in upload risulta ...agenzianova