Tiro a segno | la moldava Dulce vince nella pistola femminile agli Europei 2024 Azzurre fuori dalla top 20

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Termina la seconda prova dedicata alla categoria Senior ai Campionati10 m di, competizione in fase di svolgimento in Ungheria, nello specifico a Gyor.ad ottenere la meda d’oro è stata laAnna, mentre nessuna azzurra è riuscita a staccare il pass per la Finale. La tiratrice nello specifico si è imposta con il largo punteggio di 293.2, regolando senza patemi nello scontro finale la turca Simal Yilmaz, seconda con 237.4. Terzo psto invece per la serba Zorana Arunovic, la quale ha ottenuto 216.1. Completano quindi il quadro Olena Kostevyc, quarta con 194.8, Miriam Jako, quinta con 173.1, Annebelle Pioch, sesta con 153.5, Agate Rasmane, settima con 133.6, e Sylvia Steiner, ...