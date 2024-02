Tiro a segno | Europei Gyor 2024 | Paolo Monna medaglia d’oro nella pistola 10 metri e pass olimpico

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Un finalecon sullo sfondo Parigi. A, Ungheria, grandi emozionifinale dei 10dellamaschile, gara valevole per glidi categoria. A vincere è l’azzurroche sbaraglia la concorrenza e con un ultimoda campione riesce a sopravanzare e superare lo slovacco Juraj Tuzinsky,d’argento per un solo decimo di punto. Sul gradino più basso del podio il tedesco Robin Walter. Oltre allariesce a portare a casa anche ilper l’Italia, destinato ai primi due atleti in classifica. Una gara condotta alla perfezione sin dai primi tiri: ...

