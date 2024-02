Tiro a segno | Europei 10 metri Gyor 2024 | Sofia Ceccarello e Danilo Dennis Sollazzo quarti nella carabina mista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Iniziano per la categoria senior a, in Ungheria, glida 10dia coppie miste l’Italia resta ai piedi del podio con, sconfittifinale per il bronzo dalla Svezia. Oro alla Germania ed argento alla Francia. Nelle qualificazioni 33° posto per Barbara Gambaro ed Edoardo Bonazzi.finale per l’oro la spunta Germania 1 di Anna Janssen e Maximilian Ulbrich, che regola Francia 1 di Oceanne Muller e Lucas Bernard Denis Kryzs per 16-12: tedeschi avanti 2-0, poi francesi in vantaggio per 4-2 e teutonici a pareggiare i conti sul 4-4. Si procede ...