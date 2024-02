Tim Scott | chi è il senatore che studia da vicepresidente

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Donald Trump si sta avvicinando sempre di più alla nomination presidenziale repubblicana. Secondo i sondaggi, sembra pronto a una potente performance elettorale in occasione del Super Tuesday del prossimo 5 marzo. E, stando alla sua campagna, potrebbe addirittura blindare matematicamente la nomination nel giro di un paio di settimane. Certo, alcune incognite restano in campo, a partire dal fatto che la Corte Suprema degli Stati Uniti deve ancora pronunciarsi sulla sua candidabilità. Tuttavia, in termini di consenso tra la base repubblicana, è al momento assai probabile che l’ex presidente vincerà le attuali primarie. Non a caso, nelle ultime settimane è cominciata a emergere in modo sempre più insistente la questione del candidato alla vicepresidenza. I nomi che circolano sono svariati: dal businessman, Vivek Ramaswamy, alla governatrice del South Dakota, Kristi Noem. A ben vedere, non ...