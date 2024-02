TikTok e la musica ‘sparita’ dai video | ecco cosa sta accadendo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La faccenda ricorda molto quella tra Meta e Siae, poi risoltasi.e la Universal Music Publishing Group (UMPG) litigano. Il motivo? Il contratto per il catalogo editoriale in scadenza e la disputa sul rinnovo dei termini. Mentre si decide, lain catalogo UMPG (una marea) è stata rimossa e quindi niente piùcon Harry Styles, Taylor Swift e neppure i Beatles, per dirne tre non a caso. “La tattica diè ovvia: usare il potere della sua piattaforma per ferire gli artisti vulnerabili e cercare di intimidirci per farci accettare un pessimo accordo che sottovaluta lae imbroglia artisti e cantautori così come i loro fan“, dice Universal. In soldoni: cercano di pagare di meno approfittando dell’enorme successo della piattaforma, secondo la major. “Nelle nostre discussioni sul ...