Ti ammazzo | non sei nessuno E i detenuti nordafricani aggrediscono gli agenti

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Duemagrebini sono finiti a processo per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate in concorso. Sono accusati di aver minacciato di morte ed aver aggredito fisicamente duedella polizia penitenziaria in servizio presso il carcere marchigiano di Montacuto

“Elimina i contatti maschili dalla rubrica e dai social! Non frequentare le amiche e non vestirti in modo vistoso! Io ti uccido, uccido tuo padre, devi stare ... (ilfattoquotidiano)

“Secondo me un provvedimento di divieto di avvicinamento di 500 metri a Vanessa Ballan e alla sua casa, ci stava… Forse non sarebbe bastato ad evitare quello ... (ilfattoquotidiano)

CAMPAGNA STOPCASTELLER * PRESIDIO LUNEDÌ 4/3: « A TRENTO ALLE 9.00 IN PIAZZA DANTE, “NO ALLA LEGGE AMMAZZA-ORSI” » (VIDEO): Manifestazione pro-orsi in Trentino: dopo i manganelli a Pisa e a Firenze, l’ondata di repressione del dissenso arriva anche a Trento con misure restrittive e denunce agli attivisti della Manifestazio ...agenziagiornalisticaopinione

"Sono nascosto e farò di tutto per farti morire": pugni in testa al figlio di pochi mesi e minacce alla compagna, condannato: Un anno e due mesi di reclusione per un quarantenne accusato di avere picchiato il bimbo e terrorizzato la donna che fu costretta a rifugiarsi in una casa protetta ...agrigentonotizie