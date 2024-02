The Walking Dead | Dary Dixon | ecco quando arriva la nuova stagione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La secondadi The– The Book of Carol, arriverà su AMC e AMC+ nell’estate 2024. Questa anticipazione cidirettamente dalle stories Instagram dell’attore dil, Norman Reedus, che ha condiviso quello che sembrerebbe essere un frame estrapolato dal trailer ancora inedito della. Non abbiamo, al momento, altre informazioni se non il titolo e il sottotitolo ufficiali che ci suggeriscono la conferma che si tratti del vero spin-off dil e Carol già anticipato nel 2020. Norman Reedus è, fonte: FXMelissa McBride, dopo essersi dovuta ritirare dal progetto nel 2022, sarà parte integrante del cast tornando a interpretare ...

